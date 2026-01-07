俳優玉木宏（45）が7日、フジテレビスタジオで、ドラマ「プロフェッショナル保険調査員・天音蓮」（8日午後10時スタート）制作発表会に登壇した。

同作は沈着冷静な最強保険調査員の主人公・天音蓮（玉木）が、常識やコンプライアンスにとらわれず保険金にまつわる悪を退治する痛快エンターテインメント。舞台は“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。天音が、あらゆる保険を扱う外資系保険会社に持ち込まれる保険金詐欺疑惑のある案件を個性豊かな仲間たちと協力し、ときに味方をも欺き真相を解明、ときに被害者たちの心に寄り添い、彼らの人生に救いをもたらしていく。

初回から豪華なゲストが登場する。1話に登場するゲストの中から玉木は「俳優としての共演が2回目になりますくっきーさん（野性爆弾）」と挙げ、「絵の力が強くなります」と笑顔を見せた。

同作にかけて、保険をかけたいものについてトークを展開。玉木は「子供と一緒に眠る時間」と回答した。理由を「（子供が）起きている時間に帰れなくても、寝顔を見るだけでもうれしいなと思うし、添い寝ができると1日が終わったなと思います」としみじみ。「一緒に寝ていますよ。顔をガンガン蹴られますけどね…」と父親としての顔をのぞかせた。

最後に、「自由な人たちが集まって芝居をしているこの保険調査会社の中は、落ち着くような空間が描かれています。さまざまな事案が出てきて、型にとらわれないのが見所の1つかと思います。事前に登場人物の名前を覚えていただけるとスムーズに見られるかと思いますので、よろしくお願いします」と呼びかけた。

他に、岡崎紗絵、小手伸也、野間口徹、渡部篤郎が登壇した。