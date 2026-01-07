玉木宏、日々の睡眠時間は“4時間半”「気絶したように…」
俳優の玉木宏が7日、都内で行われた自身が主演を務める1月8日スタートのフジテレビ木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』（毎週木曜 後10：00※初回15分拡大）の制作発表イベントに出席。作品にちなみ、“保険をかけたいモノ”を明かした。
【集合ショット】玉木宏、渡部篤郎ら豪華キャストが集結！
真相解明のためなら、手段を選ばない、不敵な凄腕の保険調査員を演じた玉木は作品にちなみ、「保険をかけたいほど大切なものは」を問われると「子どもと一緒に眠る時間」と回答。仕事を終え、子どもの寝顔を見て、添い寝する瞬間が至福の時だといい「一日が終わったなと、すごく大事な時間です」と笑みを浮かべた。
その後、同じ質問に岡崎紗絵が「睡眠」と答え、寝つきが悪いことを悩んでいると明かした。そんな中、眠りにつくのが早いと切り出した玉木は「早いけど、睡眠時間は短いです。4時間半とか。それくらいです」告白。続けて「なので、気絶したように寝ています。夢も見ないです」と語った。
このほかイベントには小手伸也、野間口徹、渡部篤郎が登壇した。
本作で描かれる舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑を解明していく保険の“プロフェッショナル”。あらゆるものをお金に換算する保険は、人々を守る制度である一方、ときに悪用され、犯罪の温床となり得るだけでなく、冤罪や人の人生を狂わせる事案に発展することも―。
【集合ショット】玉木宏、渡部篤郎ら豪華キャストが集結！
真相解明のためなら、手段を選ばない、不敵な凄腕の保険調査員を演じた玉木は作品にちなみ、「保険をかけたいほど大切なものは」を問われると「子どもと一緒に眠る時間」と回答。仕事を終え、子どもの寝顔を見て、添い寝する瞬間が至福の時だといい「一日が終わったなと、すごく大事な時間です」と笑みを浮かべた。
このほかイベントには小手伸也、野間口徹、渡部篤郎が登壇した。
本作で描かれる舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑を解明していく保険の“プロフェッショナル”。あらゆるものをお金に換算する保険は、人々を守る制度である一方、ときに悪用され、犯罪の温床となり得るだけでなく、冤罪や人の人生を狂わせる事案に発展することも―。