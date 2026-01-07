男性5人組グループBOYS AND MEN辻本達規（34）と元SKE48松井珠理奈（28）が7日、都内のホテルで、結婚会見に臨んだ。

「どこで会見をするのかが一番、頭を悩ませた」という辻本。両グループの主な活動の場は東海地区。「できれば名古屋でもやりたかったし、そういう話もあった」。それでも、都内を選んだ。「“名古屋から全国へ”でやってきたので、やっぱり全国の方に知っていただきたかったし、もしかしたら、喜んでいただくことが名古屋への恩返しになるかなと思った」と語った。「東京で会見をして、名古屋に戻って報告するのが僕らが目指す姿」と胸を張った。

また、「東海地区はレギュラーもあるので、戻って報告するのが楽しみ」と言葉を弾ませた。「まだ話していない、いろんなエピソードもあるので、地元の方が喜んでくださるのであれば…」と続けた。

2人には“東海地区を盛り上げたい”という、共通の目標がある。辻本は「今までと変わらず、がむしゃらに1つ1つ目の前の仕事をこなしていきたい」とした。その上で、夫婦での出演については「どんな番組でも呼んでいただけたら…」と前向きも、やや歯切れが悪かった。その理由を「2人の戦闘力がまだ分からないので」とし、「鑑みてうまくいかなかったらやめておく」とほほ笑んだ。