¡¡ÇÐÍ¥¡¦¾åÇòÀÐË¨²»¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤¬¡¢12Æü¤«¤éÊüÁ÷¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ØÆÃ¿å¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë½Ð±é¤·¡¢ËÜÌÚ²í¹°¤È¤È¤â¤Ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾åÇòÀÐË¨²»¡õ¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¢ËÜÌÚ²í¹°¤È¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥À¥ó¥¹
¡¡¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëCM¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¿å Å¸³«¡×ÊÓ¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¤«¤é½Ð±é¤¹¤ëËÜÌÚ¤Ë²Ã¤¨¡¢¾åÇòÀÐ¤È¿ÀÌÚ¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢À¡¤ßÅÏ¤ëÀÄ¶õ¤È¸ÐÌÌ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ÷·Ê¤Î¤Ê¤«¡¢3¿Í¤¬ÈäÏª¤¹¤ëÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Âè1ÃÆ¤ËÂ³¤¡¢À¤³¦Åª¥À¥ó¥µ¡¼¡¦Aya Sato¤¬¿¶¤êÉÕ¤±¤¿¡¢¸ÄÀÅª¤«¤ÄÁÔÂç¤Ê¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥À¥ó¥¹¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½Ð±é¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡úCM»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡½¡½»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾åÇòÀÐ¡§µ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤É÷¤äÂ¸µ¤Î¿å¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤ª¿å¤ÎCM¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÀÌÚ¡§¿å¤¬Ä¥¤é¤ì¡¢º½¤¬Éß¤«¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢³Ú¤·¤¯»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿ÅÀ¡¢¹©É×¤·¤¿ÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ÀÌÚ¡§¿å¤òÁà¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Á¡ºÙ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Í¥¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥¥ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤òÃ»¤¤¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÃæ¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¤«¤ÄÂÎ¤Ë³Ð¤¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÀ¸Êý¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉáÃÊÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ú¿ÀÌÚ¤«¤é¾åÇòÀÐ¤Ø
¡½¡½¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ÀÌÚ¡§»£±Æ¤Ç²¿ÅÙ¤«¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤À¤±¤ì¤É¡¢¿Ä¤Î¤¢¤ëÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¤Ç¤Î¶¦±é¤«¤é10Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï±Ç²è¤ÎÀëÅÁ¤ÇÃÏÊý¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¤ÏËÍ¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤À¤±¤ì¤É¡¢¤È¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Íê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¸åÇÚ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÀÌÚ¡§Ë¨²»¤Á¤ã¤ó¡¢¿ÀÌÚ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¨²»¤Á¤ã¤ó¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡ÖÆÃ¿å¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»£±Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂÎÄ´¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ú¾åÇòÀÐ¤«¤é¿ÀÌÚ¤Ø
¡½¡½¿ÀÌÚ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾åÇòÀÐ¡§ñ¨¡¹¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯»ëÌî¤¬¹¤¯¤Æ¡¢Á´¤Æ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¡¢¼«Á³¤Ëµ¤¤ò¤Þ¤ï¤¹Êý¤Ç¤¹¡£Êª¿´¤Ä¤¯Á°¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¹¤·¡¢Å·À¤Î¤â¤Î¤â¡¢ÅØÎÏ¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¡×¤ÈËè²ó»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤¬²¿¸Ä¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¶õ´Ö¤È¤«¹½À®¤È¤«ÇÄ°®Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤¿Í¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¤È¤¤¤Ä¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£½é¶¦±é¤«¤é10Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿ÀÌÚ¤¯¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¿ÀÌÚ¤¯¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÌÌ¤òÃÎ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯±ü¤¬¿¼¤¤Êý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿ÀÌÚ¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¾åÇòÀÐ¡§ÀäÂÐ¤Ë¤¹¤´¤¯Ë»¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤¼ÌîºÚ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©
¾åÇòÀÐ¡§ÏÃ¤òÊ¹¤¯¸Â¤ê¡¢±ÉÍÜ¤¬ÊÐ¤ê¤¬¤Á¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÆÃ¿å¡×¤ò¤ª¶¡¤Ë¡¢ÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤Æ¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ú¿ÀÌÚ¤«¤éËÜÌÚ¤Ø
¡½¡½ËÜÌÚ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ÀÌÚ¡§¿ÈÂÎ¤Î¼´¤¬¥¹¥Ã¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¯²¼¤ÎËÍ¤¬¸À¤¦¤Î¤â¥¢¥ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í´Ö¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤ÉÊ³Ê¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡úËÜÌÚ¤«¤é¿ÀÌÚ¤Ø
¡½¡½¿ÀÌÚ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤
ËÜÌÚ¡§º£²ó¤³¤Î¡ÖÆÃ¿å¡×¤ÎCM¤Ë¿ÀÌÚ¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¹¤¬¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£»ä¤è¤ê¼ã¤¯¤Æ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¤Ç¤â¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤ÈÄÌ¤º¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ÒÌò»þÂå¤«¤é¾ì¿ô¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î°ÂÄê´¶¤È¡¢²¿¤ò¼Í¤ë¤«¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢±ó¤¤Ì¤Íè¤ò¸«¤ë¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¤¹¡£3¿Í¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤¬6ÇÜÁý¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ª¼Çµï¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤«¶¦±é¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤¼¤Ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú¾åÇòÀÐ¤«¤éËÜÌÚ¤Ø
¡½¡½ËÜÌÚ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤Ä¤â¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤°¤é¤¤ÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¤¹¡£Êª¹ø¤¬½À¤é¤«¤¯¤Æ¼þ¤ê¤ËÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤´¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¸·¤·¤¤Êý¤Ç¡¢¤É¤Î»£±Æ¤Î»þ¤â¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¤ò¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢ÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÜÌÚ¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎCM¤Ï¡¢ÀäÂÐËÜÌÚ¤µ¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡úËÜÌÚ¤«¤é¾åÇòÀÐ¤Ø
¡½¡½¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤Ï¾®¤µ¤ÊÂÎ¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÄìÎÏ¤¬¤¢¤ëÊý¤Ç¤¹¡£¶¦±é¼Ô¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶õµ¤´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ö¥ì¤Ê¤¯¤Æ´ª¤¬ÎÉ¤¤¡¢¤Ç¤â·è¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ï·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Å·À¤Î´ª¤É¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡ú»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¾åÇòÀÐ¡§¸«¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤CM¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¿å¤Ã¤ÆÆü¡¹°û¤ß¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÎ¤òºî¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¤¼¤Ò¡ÖÆÃ¿å¡×¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´¼«¿È¤ÎÂÎ¤ä¿´¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÀÌÚ¡§¡ÖÆÃ¿å¡×¤Ï¤ª¿å¤¬½À¤é¤«¤¯¤Æ¤È¤Æ¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢Æü¾ï¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â°û¤á¤Æ¡¢¥¹¥¤¥¹¥¤ÂÎ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£CM¤â¡¢ÁÔÂç¤«¤ÄÁÖ²÷´¶¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
