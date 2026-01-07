チャンネル登録者数77万人を誇る人気YouTuberのいけちゃん（28）が6日、Xを更新。学生時代の自身の姿とのビフォーアフターを公開し、驚きの声が寄せられている。

【映像】いけちゃんの水着姿＆“激鬱”垢抜け前の写真

旅行やグルメなどの動画を投稿し、人気を集めているいけちゃん。YouTube活動のほかにも、数々の漫画雑誌で表紙を務めるなどグラビアアイドルとしても活躍したが、2025年12月に発売した写真集『Afterglow』をもって、グラビア活動を引退することを発表していた。

「あか抜けすぎ」「顔が全然違う」10年前の写真を公開

2026年1月6日に更新したXでは、「高校を卒業して、10年！！激鬱で成人式も（大学の）入学式＆卒業式も何も参加しなかった私が、やっと同窓会に行けるくらい元気になりました。当時の写真、多分これしかない」とコメントし、およそ10年前の写真と“激変”した現在の姿を公開した。 この投稿にファンからは、「美人さんになったね〜。漫画でよくあるやつ」「あか抜けすぎ」「顔が全然違う」「別人のような…。努力した結果なのかな」など、驚きの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）