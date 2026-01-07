4人組ロックバンド「flumpool」のベーシスト尼川元気さんの妻で、フリーアナウンサーの高見侑里さんが自身のインスタグラムを更新。第1子を出産したことを報告しました。



高見さんは2026年1月7日、インスタグラムに花のアレンジメントの写真とともに「新年を迎え、一週間ほど経とうとしておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか」と投稿。







続けて、「先日、無事に出産いたしました」と新年を迎えてから約1週間が経過したタイミングでの報告となりました。







投稿では「これまで皆様からいただいた温かいお言葉が力となり、励みになりました。心より感謝申し上げます。」と、ファンからの応援に感謝の気持ちを表明しています。







また「寒い日が続きますので、お身体を大切にお過ごしください」と締めくくり、フォロワーへの気遣いも忘れませんでした。







この投稿に、「ご出産おめでとうございます！」「産後のお身体、ゆっくり休んでくださいね」「母子ともに健やかに過ごされますように」「ご家族にとってすこやかな にぎやかなしあわせな日々でありますように」などの声が寄せられています。







高見さんは、2019年3月31日に4人組ロックバンドflumpoolのベーシスト・尼川元気さんと結婚。昨年11月7日に第1子妊娠を発表しています。



