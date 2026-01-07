ぼる塾のあんりが５日、テレビ朝日系「あのちゃんねる」で、一度フラれるも「今も理想」という男性芸人の名前を挙げた。

理想の男性について聞かれたあんりは「私は強めの人というか、がっしりした人。芸人で言えば大自然のロジャーさん。無人島から来たみたいな、みなぎる力みたいなのが欲しい」と、具体名を挙げた。

あんりは「実際に本当に好きだった」といい、バレンタインデーにチョコを渡そうと田辺智加に相談。田辺からは「男性芸人さんはモテるから、チョコ以外がいい。あんりはいなり寿司が上手だから、いなり寿司を持っていきなさい」と助言され「嘘だろ？と思ったけど何もわからないから、いなり寿司を持っていったらものすごい喜んでくれた」という。

その時に後輩芸人がロジャーにいなり寿司を１つ下さいと言ったところ「ロジャーさんは『これはあんりからもらったやつだから、人にはあげられない』って」と、断ってくれたというイケメンエピソードも披露し、他の女性芸人からは「キャー！」の悲鳴が上がった。

東野幸治のラジオで実際にあんりはロジャーに電話で告白もした。「そうしたらしっかり断ってくれて。あんりは仲間で、そういう風には見られないって。それで終わっちゃったんですけど、いい終わり方だったんで、まだ理想のまま。ロジャーさんみたいな人がいいです」と今も、理想の人であることは変わらないと訴えていた。