グラビアアイドルの東雲うみが、“過去最高の体”で臨んだという写真集の撮影風景を披露した。

【映像】過去最高ボディー＆ムチムチな水着姿

バスト90センチ、ヒップ100センチの大迫力ボディーから、“グラビア界の二刀流”と呼ばれている東雲。これまで自身のSNSで、雪が降る露天風呂で撮影したオフショット動画や、「この日は人生で1番ムチムチ」とつづったビキニショットなど、美ボディー際立つ姿を発信してきた。

2025年12月には、東京・有明で行われた「コミックマーケット107」で、自身を“美少女プラモ”に見立てたコスプレ写真集などを販売していた。

“過去最高”の美ボディーあらわな写真集撮影オフショットを公開

翌年1月6日は、自身のYouTubeチャンネルを更新し、コミックマーケットで販売した写真集の撮影オフショットを披露した。豊満なボディーがあらわになった衣装姿を複数カット公開し、「刺激が強すぎて、モザイク多めです、ごめんなさい。正直にいいます。1冊1冊今までで1番クオリティーが高いです」と満足げに語っている。

この動画にファンからは、「ボリュームすごい！」「うみちゃんの体は奇跡的な素晴らしさ」「これぞダイナマイトやな！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）