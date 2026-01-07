極楽とんぼ加藤浩次が7日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）にゲスト出演。同日から始まるドラマ「こちら予備自衛英雄補?!」（水曜深夜0時24分）のPRに訪れた。加藤の監督デビュー作品で、原作も脚本も手がけている。

スタジオに登場するや、加藤は番組MCでお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太と絡み始めた。3年まで同局朝番組「スッキリ」MCを長年務めた加藤は「初めて絡んだねぇ」と話しかけ、山里も「この時間にこうやってお会いできるとは、加藤さん」とやりとり。加藤は「お母さんに言っといて。もう、お酒、贈らなくていいって。毎年、贈ってくれるの」と、プライベートな関係に触れると、山里から「そんなことよりドラマのこと、聞きたいの」と言われた。

加藤は「いろいろ勉強になりましたけど」と言った後、「山ちゃんとか、番組のスタッフに結構、文句言うじゃん」と暴露しスタジオは爆笑に。「1回、監督やった方がいい。スタッフがどんだけ頑張っているか分かるから。あなたねぇ、裏方の努力を知らなすぎ。あなたねぇ、番組のスタッフの文句をラジオで言ったりするから。ダメなのよ」とたしなめた。

山里はタジタジになりながら「この後の打ち合わせ、空気悪いですよ」と返すと、「武田さん、文句言うでしょ」と、加藤は同じMCで元NHKアナウンサー武田真一に水を向けた。これには武田が、「まあまあまあ、そうですね」と苦笑い。山里は「さあ、今回は加藤浩次さんでした。ありがとうございました」と“強制終了”を狙ったが、武田は「建設的な厳しい意見です」とフォローした。