DOMOTO堂本光一、“指針”となっている楽曲は「薄荷キャンディー」なにわ男子・ 大橋和也の下積み時代を支えた楽曲も登場
【モデルプレス＝2026/01/07】TBSでは、1月8日よる8時より『この歌詞が刺さった！グッとフレーズ』3時間スペシャルを放送。DOMOTOの堂本光一が、今の“指針”となっているKinKi Kidsの楽曲「薄荷キャンディー」について明かした。
【写真】堂本光一、結婚発表全文
本番組は、数ある名曲の「心に刺さった歌詞」に注目し、名曲の魅力を再発見する、加藤浩次（極楽とんぼ）がMCを務める歌詞特化型の音楽番組。今回は名曲の歌詞を考察するアーティストゲストに、番組初登場で、デビュー15周年迎えたナオト・インティライミ、さらに2回目の出演となるスキマスイッチ、そして番組常連のコブクロ・小渕健太郎を迎える。またスタジオゲストには、初登場の大橋和也（なにわ男子）、志田未来の2人に加え、土田晃之、野呂佳代、矢作兼（おぎやはぎ）が登場する。
加藤が自ら取材する「あの人気者を支えたグッとフレーズ」のコーナーには、2020年に第45回菊田一夫演劇賞の演劇大賞を史上最年少（当時41歳）で受賞し、アイドル、アーティスト、役者としてエンターテインメント界の第一線を走り続ける堂本が出演。堂本が心に刺さったグッとフレーズは、KinKi Kidsが2003年にリリースした名曲「薄荷キャンディー」。レジェンド作詞家・松本隆が作詞した歌詞から、堂本自身が最も「今の自分にとって指針になっている」と感じたフレーズとは？さらにインタビューの中で「加藤のピュアさが足りない！」と堂本が思わずツッコんだ理由とは。
大橋がデビュー前の下積み時代になかなか結果を出せず、アイドルをやめようか思い悩んでいた時に勇気づけられたというゆずの名曲とは？また志田を支えてくれた母への感謝の想いが語られる。さらに、アーティストゲストが自身の“グッとフレーズ”を徹底解説する人気コーナーでは、スキマスイッチ、小渕、ナオト・インティライミが自身の楽曲に込めた想いを語る。
スキマスイッチが2004年にリリースし、YouTubeの総再生数2億回を突破した不朽のラブソング「奏（かなで）」。制作当時、10回以上歌詞を書き直すほど苦労したが、一風変わったリサーチ方法で聴く人を前向きな気持ちにさせる歌詞が完成したと話す。それ以降もこだわるようになったという歌詞づくりのこだわりも披露する。
そして、2006年にリリースされたコブクロの青春ソング「君という名の翼」。ボート競技を題材に描かれた歌詞とタイトルに使用されている「翼」は、実は「〇〇」を翼に見立てたものだった？そして、青春の情景を爽やかに歌い上げた楽曲に込めた想いとは？
さらにナオト・インティライミは、東日本大震災の直後にリリースした名曲「Brave」の制作秘話を明かす。自身のある経験から、ナオト・インティライミが歌詞に込めたメッセージとは。
ほか、timeleszの新メンバーオーディションに参加して話題となった篠塚大輝の下積み時代を支えていた名曲や、2021年の東京オリンピック・柔道男子100kg級で日本に21年ぶりの金メダルをもたらしたウルフ アロンが、オリンピックの試合直前で人生初の大けがを負うピンチに直面した際に支えられたという名曲。そして2021東京オリンピック・競泳女子個人メドレーで日本人史上初の2冠を達成した大橋悠依が「この曲に出会っていなかったら金メダルをとれていなかった」と語った名曲も登場する。（modelpress編集部）
◆堂本光一「自分にとって指針になっている」と語るフレーズとは
◆大橋和也、下積み時代に勇気づけられた楽曲明かす
