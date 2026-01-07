丸山桂里奈、愛娘と「まじで同じ顔」2ショットに反響「可愛すぎる」「ほっこり」
【モデルプレス＝2026/01/07】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が1月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘と表情を合わせた親子ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】42歳元なでしこ「まじで同じ顔」2歳娘との写真公開
丸山は「ぷくぷくと母の買い物を待ってるときに写真撮影したらまじで同じ顔してた」と綴り、車内で唇を突き出しギュッとした表情の丸山と、同じ表情のイラストで顔を隠した娘の姿を投稿。写真には「本並さん寝てるかなぁ ふー。心配にゃり」「早く寝なきゃ」「やっぱり寝れないな。そんな時は家族写真を見返したりしてます」と、家族への愛情が伝わるコメントを添えている。
この投稿に、ファンからは「幸せな空気感が伝わってくる」「癒される」「親子って何でもない表情が似ますよね」「可愛すぎる」「愛情を感じる」「ほっこり」などの声が上がっている。
丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
