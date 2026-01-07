中川翔子「2026／1／6目撃した」双子の会話風景公開「キズナたのしみ」イラストにも反響続々
【モデルプレス＝2026/01/07】歌手でタレントの中川翔子が1月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。双子の動画とイラストを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳タレント、宇宙語？会話中の双子写真＆イラスト
中川は「双子3ヶ月 お互いを見ながらなにか宇宙語はなしてた！ついに認識したのかな？！」とつづり、双子が向き合い意思疎通を図っていると思われる動画を公開。さらにその様子を描いたイラストも投稿した。イラストには「2026／1／6目撃した！」と双子が何か言葉を交わしているような様子が描かれており、「双子のキズナたのしみ」と子供に期待するメッセージが添えられていた。
この投稿には「これは話しているに違いない」「3ヶ月おめでとうございます」「お話してるの本当にかわいい」「子供の成長って本当に早いですね」などの反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中川翔子、双子の会話ムービー公開
◆中川翔子の投稿に反響
