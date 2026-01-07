「今日好き」瀬乃真帆子、ミニスカ×ロングブーツ姿を披露「世界観が素敵」「全部可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/07】BEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた瀬乃真帆子が1月6日、自身のInstagramを更新。冬のスタイリングを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女「世界観が素敵」冬のミニスカコーデ
瀬乃は、メリーゴーランドを背景に夜のオフショットを4枚投稿。白を基調としたアウターにチェック柄のミニスカートと黒のロングブーツを合わせて、引き締まった美しい脚がのぞく冬らしいスタイリングを披露している。
この投稿には「おしゃれ」「雰囲気に合っている」「世界観が素敵」「全部可愛すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆瀬乃真帆子、冬のミニスカ姿を披露
◆瀬乃真帆子の投稿に反響
