BMSG「ラスピ」TAICHI、兄2人とのプラベショット公開「隠しきれないイケメンオーラ」「スタイル抜群一家」と反響
【モデルプレス＝2026/01/07】BMSG TRAINEE Officialの公式X（旧Twitter）が1月6日に更新された。SKY-HI（スカイハイ）がCEOを務めるマネジメント／レーベル・BMSGが開催したオーディション「THE LAST PIECE」（通称『ラスピ』）への出演で注目を集めたTAICHI（タイチ）の、2人の兄とのプライベートショットが公開され、話題を呼んでいる。
【写真】「ラスピ」参加メンバー「隠しきれないイケメンオーラ」実兄2人とのプラベショット
TAICHIは新年の挨拶とともに「初詣でおみくじを引いたら僕も母も大吉で、しかも別の箱で同じ文面！」と家族と初詣に行ったことを報告。「写真は食べてばかりだったお正月の僕と兄2人と、3年前に同じ神社に行った時の僕と今年の僕です！3年で大人っぽく変わりましたか？」と、おみくじを手にした自身の2枚の写真とともに兄との3ショットも投稿している。
この投稿には「大人っぽくなってる」「お兄ちゃんたちもイケメンの予感」「素敵な家族」「スタイル抜群一家」「お兄さん2人とも隠しきれないイケメンオーラある」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆TAICHI、兄2人とのプライベートショット公開
◆TAICHIの投稿に反響
