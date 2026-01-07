ドル円１５６．３５近辺、ユーロドル１．１６９５近辺＝ロンドン為替



ロンドン早朝、ドル円は156.35近辺、ユーロドルは1.1695近辺での推移。ドル円は東京午前の156.80付近を高値に、その後は軟調な流れとなっている。足元では安値を156.31付近に広げている。ユーロ円も183.37付近を高値に、足元では182.79付近まで下落しており、総じて円高の動きとなっている。



ユーロドルは東京早朝の1.1685付近を安値に買われ、東京午前に1.1703付近の高値をつけた。しかし、ユーロ円の軟調もあって、その後は上値を抑えられている。1.1690-1.1700レベルでの揉み合いとなっている。



日経平均、香港・上海株などがいずれも下落。原油や金相場も反落しており、調整色の強い展開になっている。



USD/JPY 156.36 EUR/JPY 182.93 EUR/USD 1.1699

