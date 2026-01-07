ディッキーズの代表作874をビジネス仕様に 人気ワークパンツが秋冬コーデに新たな選択肢
ワークウエアブランドとして世界的な人気を誇る「Dickies（ディッキーズ）」と青山によるコラボ企画から、ウールのような風合いを持つ素材を初めて採用した別注パンツ（税込8690円）が登場する。12月16日（火）から、洋服の青山主要230店舗と公式オンラインストアで発売される。
【別カット】ワークパンツの内側にはディッキーズのかわいいロゴがプリント
ビジネスシーンでもカジュアルスタイルが定着し、機能性と着回しやすさを両立したアイテムへの需要が高まっている近年。青山では2024年10月に、ディッキーズへ初めて別注したワークパンツを展開。耐久性の高さと、ワークウエアの要素を残しながらもスタイリッシュなシルエットが支持され、一部店舗では品切れとなるなど反響を呼んだ。
購入者からは「秋冬向けの温かみのある仕様が欲しい」「ビジネスでも使いやすい素材が欲しい」といった声が寄せられたという。こうした要望を受け、今回の新モデルでは、見た目と履き心地の両面で季節感を取り入れたウールライク素材を採用。従来モデルよりも、ジャケットスタイルに合わせやすい一本に仕上げた。
デザインのベースとなっているのは、ディッキーズの代表作として知られる「Original874（R）」ワークパンツ。太めのベルトループやブランドロゴ入りのポケット袋地など、象徴的なディテールはそのままに、シルエットをビジネス向けにアップデートした。適度なゆとりを持たせたテーパードラインにより、フォーマルな印象と動きやすさを両立している。
素材にはポリエステル100％のウールライク生地を使用。ウールのような表情を持ちながら、シワになりにくく手入れのしやすさも意識した。カラーはブラック、チャコールグレー、ブラウンの3色展開で、いずれも秋冬の装いに取り入れやすい落ち着いた色合いとなっている。
ワークウエア由来のタフさと、ビジネスシーンでも通用する上品さを融合させた今回の別注パンツ。オンとオフを行き来する現代の働き方に寄り添うアイテムとして、冬のワードローブに新たな選択肢を加えそうだ。
【別カット】ワークパンツの内側にはディッキーズのかわいいロゴがプリント
ビジネスシーンでもカジュアルスタイルが定着し、機能性と着回しやすさを両立したアイテムへの需要が高まっている近年。青山では2024年10月に、ディッキーズへ初めて別注したワークパンツを展開。耐久性の高さと、ワークウエアの要素を残しながらもスタイリッシュなシルエットが支持され、一部店舗では品切れとなるなど反響を呼んだ。
デザインのベースとなっているのは、ディッキーズの代表作として知られる「Original874（R）」ワークパンツ。太めのベルトループやブランドロゴ入りのポケット袋地など、象徴的なディテールはそのままに、シルエットをビジネス向けにアップデートした。適度なゆとりを持たせたテーパードラインにより、フォーマルな印象と動きやすさを両立している。
素材にはポリエステル100％のウールライク生地を使用。ウールのような表情を持ちながら、シワになりにくく手入れのしやすさも意識した。カラーはブラック、チャコールグレー、ブラウンの3色展開で、いずれも秋冬の装いに取り入れやすい落ち着いた色合いとなっている。
ワークウエア由来のタフさと、ビジネスシーンでも通用する上品さを融合させた今回の別注パンツ。オンとオフを行き来する現代の働き方に寄り添うアイテムとして、冬のワードローブに新たな選択肢を加えそうだ。