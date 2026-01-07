離婚して、息子と二人きり。手に職もなく、中卒で全財産はわずか25万円。そんな崖っぷちの状況で地元・関西へ逃げ帰った一人の女性。彼女が将来の不安を解消するために選んだ道は、まさかの「再婚活」でした。

今回ご紹介するのは、読者から「人生ナメすぎ」「自業自得」と悲鳴に近い怒号が飛び交った、バツイチ子持ちママ・ポケットの奮闘記。あまりにも厳しい現実と、甘すぎる理想がぶつかり合う波乱の幕開け⋯。

■「全財産25万」での再出発…市営住宅の厳しい現実に、早くも打ちのめされる日々

主人公・ポケットは、離婚を機に幼い息子を連れて地元の関西へ戻ります。しかし、全財産25万円という心許ない資金で始めた新生活は辛酸の連続でした。

中卒でパート経験のみ、将来の不安に苛まれながらも、ついタバコに手が伸びてしまう自分。読者からも「中卒なの？」「服装をディスってる場合じゃない」と、彼女の生活態度や考え方に対し、物語の序盤から容赦ないツッコミが殺到。崖っぷちなのにどこか楽観的なポケットの日常は、音を立てて崩れ始めていました。

稼ぐのはたいへん、だけど子供の将来が不安⋯矛盾する想いを抱えた彼女が導き出した答えは、男を捕まえて人生を一発逆転させること。



しかし、マッチングアプリの世界は想像を絶するいばらの道。癖の強すぎる男性たち、子持ちという高い壁⋯数々の「洗礼」を浴びる中で、次第に「再婚」の意味を問い直されることに。

物語の中盤からは、出会いと失敗を繰り返す中で、彼女の心境に大きな変化が。依存体質だった彼女が、一人の母親として、そして一人の女性として「自分らしい幸せ」を掴むために下した衝撃の決断とは--。

■しかし貯金は底をつき、養育費も滞るように⋯

生活費ギリギリの状態で「再婚」を夢見るポケット。その姿勢に対し、読者からはかつてないほど厳しい批判と、現実を直視せよという警告の声が寄せられました。

果たして、彼女はこの「地獄の再婚活」の果てに、何を見つけるのでしょうか…？

こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。

■気になる読者の反応は？

まずは、主人公の人生設計や性格、生活態度に対する非常に厳しい怒りの声です。

・お金がたまらず将来が気になると言いながらタバコを吸い、あ〜稼ぐのメンドイで今度こそワンチャンまともな男が捕まらないかと画策とか…。こういうメンタルがロクデナシを引き寄せるんだとどうしてわからないのかね。



・園長先生の服装をディスる描写があるけど、そんな根性をしてるから早々に人生詰んだんじゃないの？ 自分を厳しく見直し、まともな大人にまず自分がなることから始めるべき。



・自業自得の人生で全く共感できない。なぜ再婚活なんて、懲りずに男を探す話になるのか分からん。



また、厳しい生活環境や学歴、経済状況に対する冷徹な分析コメントも寄せられました。

・依存体質で向上心もない、子持ちで中卒の20代後半をわざわざ選ぶ一般男性はいません。女優並みのルックスならワンチャンあるかもしれませんが…。



・浴槽や給湯器を自分で買えって、酷い。市営住宅は所得が低い人が住むんだから、そういうところに税金を使ってほしい。



・生活ギリギリだから男が欲しい…と書いてるのでしょうか。中卒なんですね…。



そして、現実を生き抜こうとするすべての女性たちへの、ある種のエールとも取れる厳しい意見です。

・まともな人間なら、派遣の後に職業訓練を受けに行こうとか、通信制の高校を出ようとか考えると思う。そういう努力もなく男を見つけようとするのは甘すぎる。



・幸せなネタもたまには読みたいけど、こういう妙なリアリティがあるのがウーマンエキサイトの面白さ。反面教師にして生きていこうと思う。



・期待しようが諦めようが、結局は自分の人生は自分で切り開くしかない。この主人公が最後にどう変わるのかだけは見届けたい。



全財産25万円からの再出発。依存、挫折、そして成長。あまりにも「いばらの道」すぎる再婚活の果てに、ポケットが掴み取ったのは「再婚」という形ではなく、もっと強くて温かい「自分自身の人生」。この壮絶な記録、あなたはこの結末に何を思うでしょうか。

(ウーマンエキサイト編集部)