シンガー・ソングライターでラッパーのちゃんみな（27）が、6日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜午前0時15分）に出演。昨年11月に韓国で挙げた結婚式について語った。

番組冒頭、白いレースのドレスのちゃんみなと夫のラッパーASH ISLAND（26）が式場でキスをしている写真が公開された。MCの横澤夏子が「ちゃんみなさんと言えば結婚式の写真がSNSで話題となりましたね」と話すと、同じくMCの藤本美貴も「韓国ドラマの結婚式よね、これね」と語った。写真では寄り添う新郎新婦の2人に周囲のい参列者から白い紙吹雪が投じられて、幻想的な1枚となっていた。

藤本が「でも、韓国はああいう結婚式なんですか」と質問。ちゃんみなは「う〜ん、みたいですね…でも、私、ライブ演出もしているんで…」と話した。横澤から「これ、全部演出したってことですか」と問われて「演出入ってますね、私の…でも、結構盛り盛りだったんですよ。ドレスとかも全部レースなんですけど、ちゃんみなには『ビジュつけたい』みたいのが結構あって、キラキラにされたけど、もう、全部とった」と依頼とは違う派手な装飾をされたことを明かした。

ちゃんみなの白いレースをまとっている写真をみて「そう、意外にシンプルで、そこがまた素敵だな、って」とセンスを賞賛した。