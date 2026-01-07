【西友のチラシ】お得にまとめ買いするチャンス！カップヌードルが106円、鍋の素が2点で604円に。《1月8日まで》

スーパーの「西友」では、2026年1月5日から8日までの期間を対象にしたお得なチラシを公開中です。

今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップ。

まとめ買いセールも！

今週は野菜と鮮魚がお得に。鍋の素もまとめ買いセール中です。お家で野菜たっぷりの鍋を楽しんでみてもいいかも。

●新潟県産舞茸（1パック）...106円。●千葉・埼玉県などの国内産にんじん（1パック）...193円。●千葉・神奈川県などの国内産大根（1本）...193円。●サーモントラウト甘口（養殖）ふり塩1切...150円。●釜揚げしらす（1パック）...322円。

●エバラプチっと鍋・寄せ鍋・キムチ鍋（各138g）●ミツカン〆まで美味しい・キムチ鍋つゆ・ごま豆乳鍋つゆ（各750g）●味の素 鍋キューブ・鶏だしうま塩・濃厚白湯（各7個）●イチビキ 赤から鍋スープ三番（720g）各322円。よりどり2点で604円。

また、1月7日からは、日清あっさりおいしいカップヌードル（57g）、カップヌードル、シーフード（60g）、カレー（70g）、チリトマト（62g）が各106円に。

夜食用やストックとしてまとめ買いしておくのも◎。

気になる人はチェックしてみて。

（東京バーゲンマニア編集部）