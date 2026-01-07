【週刊FLASH 1月20・27日合併号】 1月7日発売 価格：650円

【拡大画像へ】

光文社は、「週刊FLASH 1月20・27日合併号」を1月7日に発売した。価格は650円。

今号は乃木坂46の大特集。表紙と巻頭グラビアには乃木坂46の5期生で、東京藝術大学の学生でもある池田瑛紗さんが登場。レトロな銭湯やモダンな邸宅を舞台にしたグラビアを披露している。

他にも、乃木坂46の5期生で、ミュージカルなどでも活躍する奥田いろはさん、2025年の2月に6期生として加入した愛宕心響さんのグラビアも掲載されている。

2023年の「JCミスコンファイナリスト」で現在はモデルとしても活動している細谷さらさん、女優の甘妻里菜さん、トップコスプレイヤー・伊織もえさんなどのグラビアも掲載されている。

【乃木坂46 池田瑛紗さん】

池田瑛紗(C)光文社/週刊FLASH 写真◎藤本和典

【乃木坂46 奥田いろはさん】

奥田いろは(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤容平

【乃木坂46 愛宕心響さん】

愛宕心響(C)光文社/週刊FLASH 写真◎白木淳也

【細谷さらさん】

細谷さら(C)光文社/週刊FLASH 写真◎カノウリョウマ

FLASHデジタル写真集「未完成、きらめいて」細谷さら(C)光文社/週刊FLASH 写真◎カノウリョウマ

【甘妻里菜さん】

甘妻里菜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎鈴木ゴータ

FLASHデジタル写真集「色気のかおり」甘妻里菜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎鈴木ゴータ

【伊織もえさん】

伊織もえ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝