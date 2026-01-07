７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５６円３８銭前後と前日午後５時時点に比べ６銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８２円８６銭前後と同４０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５６円６０銭前後で推移し、その後は正午頃にかけ一進一退が続いたが、午後に入りドル売り・円買いが優勢となった。中国が日本へのレアアース輸出規制に踏み切ることが懸念されるなか、日経平均株価が下落。これを受け円安の動きが一服した様子だ。今晩は米１２月ＡＤＰ雇用統計などが発表され、その内容が注目されている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６９３ドル前後と同０．００３０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。











