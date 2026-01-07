Åß¤ÎÂç³èÌöÌîºÚ¡ª¥Ð¥ê¥¨ËÉÙ¤ÊÂçº¬¤Î¤ª¤«¤º¡ã¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤ÆÚÆùÊÔ¡ä
¡Ú¥Ð¥ê¥¨16ÉÊ¡ÛÅß¤ËÂç³èÌö¡ª¥¢¥ì¥ó¥¸¤¤¤í¤¤¤íÂçº¬¤Î¤ª¤«¤º
Çò¤¯¤Æ¤º¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿ÅßÌîºÚ¤ÎÂåÉ½³Ê¤ÎÂçº¬¡£´Ý¡¹1ËÜ¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê½Ü¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ßÖ¤á¤â¤Î¤«¤é¼Ñ¹þ¤ß¡¢È¤µÙ¤á¤ÎÉûºÚ¤Ê¤É¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤ÊÂçº¬¤ò¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ªº£²ó¤ÏÁêÀÈ´·²¤ÎÆÚÆù¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý2ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£Âçº¬¤ÈÆÚ¥Ð¥é¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼ßÖ¤á
ÆÚ¥Ð¥é¤ä¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤Î¤¦¤Þ¤ß¡¢¤Ë¤é¤Î¹á¤ê¤Ç¿©¤Ù¤´¤¿¤¨ËþÅÀ
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦Âçº¬¡Ä1/4ËÜ(Ìó250g)
¡¦ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù ¡Ä200g
¡¦¤Ë¤é ¡Ä1/2¤ï(Ìó50g)
¡¦¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ
¡¡ø¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ ¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ ¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¡øº½Åü ¡Ä¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
¡¡ø±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦ ¡Ä³Æ¾¯¡¹
¡¦±ö
¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡¡
¡¦¤´¤ÞÌý¡¡
¡¦¼ò
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. Âçº¬¤Ï3cmÄ¹¤µ¡¢1cmÉý¤ÎÃ»ºýÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¤Ë¤é¤Ï4cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£ÆÚÆù¤Ï3cmÉý¤ËÀÚ¤ê¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢Âçº¬¤òÌó2Ê¬30ÉÃßÖ¤á¤ë¡£¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤éÆÚÆù¤ò²Ã¤¨¤ÆÌó1Ê¬ßÖ¤á¡¢Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¼òÂç¤µ¤¸1¤ò¤Õ¤ë¡£¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¡¢¤Ë¤é¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Ò¤Èº®¤¼¤¹¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬450kcal/±öÊ¬1.5g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿Äé¿ÍÈþ)
¢£Âçº¬¤ÈÆÚ¥Ð¥é¤Î¥Ý¥È¥Õ
Æù¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¤·¤ß½Ð¤¿¥¹¡¼¥×¤òÂçº¬¤¬¥¥ã¥Ã¥Á
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦Âçº¬ ¡Ä1/4ËÜ
¡¦ÆÚ¥Ð¥é¾Æ¤ÆùÍÑÆù ¡Ä200g
¡¦¶Ì¤Í¤® ¡Ä1/2¸Ä
¡¦Çò¥ï¥¤¥ó(¤Þ¤¿¤Ï¼ò) ¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¦¥í¡¼¥ê¥¨ ¡Ä1Ëç
¡¦±ö¡¡
¡¦ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡¡
¡¦¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. Âçº¬¤Ï1.5cm¸ü¤µ¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢Î¾ÌÌ¤Ë1ËÜ¤º¤Ä¡¢¸ü¤ß¤Î2/3¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¤ë¡£¶Ì¤Í¤®¤Ï¿Ä¤ò»Ä¤·¤Æ½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£ÆÚÆù¤Ï¥Ý¥êÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/2¡¢ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¤ß¹þ¤à¡£
2. Æé¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌýÂç¤µ¤¸1/2¤ò¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢ÆÚÆù¤ò·Ú¤¯¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤ÇÎ¾ÌÌ¾Æ¤¯¡£Ã¼¤Ë´ó¤»¡¢¤¢¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ËÂçº¬¤òÆþ¤ì¡¢Æù¤Î»é¤ò¤«¤é¤á¤Ê¤¬¤éÎ¾ÌÌ¤òÌó1Ê¬¤º¤Ä¾Æ¤¯¡£
3. ¥ï¥¤¥ó¤ò²Ã¤¨¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¿å2¥«¥Ã¥×¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¥í¡¼¥ê¥¨¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/2¤ò²Ã¤¨¤ë¡£ºÆ¤Ó¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¥¢¥¯¤ò¼è¤ê¡¢Íî¤È¤·¤Ö¤¿¤È¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¡¢¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÌó18Ê¬¼Ñ¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹¥¤ß¤ÇÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤Õ¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬463kcal/±öÊ¬3.1g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾åÅç°¡µª)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤Ç¤¤¿¤ÆÇ®¡¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÂçº¬¤ËÌ£¤¬À÷¤ß¤³¤ó¤Ç¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¥Ý¥È¥Õ¡×¤ÎÂçº¬¤Ï¡¢ÊÒÌÌ¤ËÆþ¤ì¤¿ÀÚ¤êÌÜ¤È½½»ú¤Ë¤Ê¤ëÊý¸þ¤Ë¡¢È¿ÂÐÂ¦¤ÎÌÌ¤Ë¤âÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£É½¤ÈÎ¢¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥¹¡¼¥×¤òµÛ¤Ã¤Æ½À¤é¤«¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿Äé ¿ÍÈþ¡¢¾åÅç°¡µª¡¡»£±Æ¡¿ÆñÇÈÍº»Ë¡¢ß·ÌÚ±û»Ò
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»