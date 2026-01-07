移籍金は6500万ポンド！マンCがガーナ代表FW獲得で合意
マンチェスター・シティが、ボーンマスに所属するガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョの獲得で、クラブ間合意に達した。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が報じている。
ロマーノ氏によると、両クラブ間で必要書類の交換はすでに完了していて、移籍金は6500万ポンド（約130億円）。これは今冬における現時点での移籍金最高額にあたる。
報道では、複数のプレミアリーグ上位クラブからの関心を寄せられていたものの、最終的にセメニョはマンＣ行きを選択。ペップ・グアルディオラ監督の存在が決め手になったという。
１月７日に26歳の誕生日を迎えたセメニョは、スピードとフィジカルを生かした縦への推進力を特長とするアタッカーで、ボーンマスでは主に前線の複数ポジションをこなしてきた。マンCにとっては、前線の層を厚くすると同時に、ローテーションの選択肢を広げる補強となる。
今後は１月８日に予定されているメディカルチェックを経て、正式発表に至る見込みだ。
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
