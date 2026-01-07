Stray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬Ì¥¤»¤¿¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Î°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¡ª¿§µ¤Þú¤à¥×¥é¥Ù¥·¥ç¥Ã¥ÈÊü½Ð¤Ë¡Ö¿´Â¡»ß¤Þ¤ë¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡×¤È¥Õ¥¡¥óÌåÀä
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎHyunjin¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë¶á¶·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①¥¹¥¥º¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î¿§µ¤Þú¤àÄ¹È±¡ß¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¡¡②¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤Ë°õºþ¤µ¤ì¤¿¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î³¨¡Ê4ËçÌÜ¡Ë③2025Ç¯½é¤á¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏË·¼ç¥Ø¥¢¡¡④2024Ç¯½é¤á¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÈý¥Ô¥¢¥¹»Ñ¤òÈäÏª
¢£Stray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ïー¥Õ¥¢¥Ã¥×¤äÊÔ¤ß¹þ¤ß»Ñ¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼»¦Åþ
Åê¹Æ¤Ï¡¢¹õ¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Î¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬¥½¥Õ¥¡¤Ë¹ø¤«¤±¤ë»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¥Ö¥ì´¶¤¢¤ë¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤Î¾ÈÌÀ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿Çò¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¡¢Â³¤¤¤ÆÂç¤¤Ê¥¤¥Á¥´¤ò¸ý¤Ë±¿¤Ö¼ê¸µ¤Î¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤ä¡¢¶À±Û¤·¤Î¥»¥ë¥«¤Ê¤É¡¢¥é¥Õ¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ÎÃæ¤Ë¿§µ¤¤òÞú¤Þ¤»¤ë¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²èÌÌ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¿·Ç¯¤ÎÊ¡¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦°§»¢¤ä¡¢¾²¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Damien Rice¡Ê¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¡Ë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØO¡Ù¤ÎLP¡¢3¤Ä¤ÎÌÜ¤òÉÁ¤¤¤¿¿åºÌ²è¤Ê¤É¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î´¶À¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥«¥Ã¥È¤â¡£¤µ¤é¤Ë8ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦¡È2025Ç¯¡É¤ÎÌÜÀþ¤ÇÄÖ¤é¤ì¤¿»í¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¤«¤ÊÆâÌÌ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
9ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¹õÈ±¡ß¶âÈ±¤Î¥Ïー¥Õ¥¢¥Ã¥×¥Ø¥¢¤Ë¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Î³Ú¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¡¢11ËçÌÜ¤Ë¤Ï¥Ù¥ìーË¹¤òÈï¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëGIVENCHY BEAUTY¡Ê¥¸¥Ð¥ó¥·¥£ ¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡Ë¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿²Ö¤òÊú¤¨¤¿»Ñ¤â¡£¤µ¤é¤Ë13ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ØMBC²ÎÍØÂçº×Åµ¡Ù¤ÇÈäÏª¤·¤¿ÊÔ¤ß¹þ¤ß¥Ø¥¢¤Î²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ï¶À±Û¤·¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¹¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¼«¿È¤¬ÉÁ¤¤¤¿²Ö¤Î³¨¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Öµ¯¤¤¿¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤µ¤ó¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤Æ¤¿¡×¡Ö¿´Â¡»ß¤Þ¤ë¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡×¡Ö¤É¤Î¼Ì¿¿¤âËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Ò¥ç¥ó¥¸¥óÈ±¤ÎÌÓ¿¤Ó¤ë¤Î¤Ï¤ä¤¤¤Ê¡×¡ÖÊÔ¤ß¹þ¤ß¼Ì¿¿ºÜ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î´¶À¤¬¹¥¤¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹ºî¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î³¨¤Çºî¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£