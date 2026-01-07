¡Ú¥Õ¥§¥¢¥êーS¡¿´í¸±¤Ê¿Íµ¤ÇÏ¡Ûµ÷Î¥±äÄ¹¤¬Â¤«¤»¤Ë¡Ö0.1.0.15¡×³ºÅö¡¡ÇÈÍð´Þ¤ß¤Î¥ìー¥¹¤Ç¿®ÍêÀ¤Ë·ç¤±¤ë¡ÈÀÚ¤ìÌ£°ìÊÕÅÝ¡É
º£½µ¤ÏÇ¯ÌÀ¤±ºÇ½é¤Î3ºÐÌÆÇÏ¸ÂÄê½Å¾Þ¡¢Âè42²ó¡ÊGIII¡¢¼Ç1600m¡Ë¤¬Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢È¡´Û2ºÐS2Ãå¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーS4Ãå¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ê¥¹¤Ë¡¢¿·³ã2ºÐS4Ãå¤Î¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥ïー¥Ì¡¢¤¹¤º¤é¤ó¾Þ¾¡¤Á¥Ó¥Ã¥°¥«¥ì¥ó¥ëー¥Õ¤Î3Æ¬¤¬½ÐÁö²ÄÇ½¤Ç¡¢¤Û¤«ÅÐÏ¿ÇÏ17Æ¬Ãæ13Æ¬¤¬ÃêÁªÂÐ¾Ý¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢µþ²¦ÇÕ2ºÐS3Ãå¥È¥ï¥Ë¤ä¡¢¤³¤¦¤ä¤Þ¤¾Þ2Ãå¤Î¥¢ー¥êー¥Ïー¥Ù¥¹¥È¡¢¿·ÇÏ¾¡¤Á¤«¤éÎ×¤à¥®¥êー¥º¥Üー¥ë¤Ê¤É¡¢È´¤±¤¿Â¸ºß¤Ï¤ª¤é¤ºº®ÀïÉ¬»ê¤Î°ìÀï¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢3Àï2¾¡¤Î¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥ïー¥Ì¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ö´í¸±¤Ê¿Íµ¤ÇÏ¡×¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤ë¡£
¢£Á°Áö1¾¡¥¯¥é¥¹¤«¤éµ÷Î¥±äÄ¹ÁÈ¤ÏÉÔ¿¶
ºòÇ¯6·î¤ËÅìµþ¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢2Ãå¤Ë4ÇÏ¿Èº¹¤Î²÷¾¡¤Ç¿·ÇÏ¾¡¤Á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥ïー¥Ì¡£Â³¤¯½Å¾Þ¿·³ã2ºÐS¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤Á¤ÎGI3ÃåÇÏ¤ä½Å¾Þ¾¡¤ÁÇÏ¤¬¤¤¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤òÁê¼ê¤Ë4Ãå¤ËÇÔÀï¤·¤¿¤¬¡¢Á°Áö¤Î1¾¡¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸åÊý¤«¤é¾å¤¬¤ê3F32ÉÃ7¤Î±Ô¤¤·è¤á¼ê¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ´°¾¡¡£1¾¡¥¯¥é¥¹¾¡¤Á¤Þ¤Ç¤ÎÁê¼ê¤È¤Ê¤ëÌÆÇÏ½Å¾Þ¤Ê¤é¡¢¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀõ¤¤3ºÐÌÆÇÏ¸ÂÄê¤Î°ìÀï¤ÇÇÈÍð¤âÂ¿¤¯¡¢2017Ç¯¡¢23Ç¯¤Ï2¥±¥¿¿Íµ¤ÇÏ¤¬¾¡Íø¤·¡¢²áµî10Ç¯¤ÎÊ£¾¡·÷Æâ¤ËÆþ¤Ã¤¿30Æ¬ÃæÈ¾¿ô¤Î15Æ¬¤¬6ÈÖ¿Íµ¤°Ê²¼¤ÎÇÏ¤¬Àê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÇÏ¤Ï¡Ú0.2.0.8¡Û¤ÈÉÔ¿¶¤Ç¡¢2014Ç¯¥ª¥á¥¬¥Ïー¥È¥í¥Ã¥¯¤¬¾¡Íø¤·¤Æ°ÊÍè11Ï¢ÇÔÃæ¡£²¾¤Ë¡¢¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥ïー¥Ì¤â1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Éé¤ÎÏ¢º¿¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò·Ù²ü¤·¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°Áö1¾¡¥¯¥é¥¹¤ÎÇÏ¤Ï¡¢²áµî10Ç¯¤Ç¡Ú2.9.0.43¡Û¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î·ë²Ì¤Ï»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°Áöµ÷Î¥¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼Ç1600mÀï¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤¬¡Ú2.5.0.20¡Û¤È¡¢ÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÁ°Áö¤ÈÆ±µ÷Î¥¤Î¥°¥ëー¥×¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£°ìÊý¡¢Á°Áö¤¬¼Ç1400mÀï¤Ï¡Ú0.1.0.15¡Û¤Ç¡¢µ÷Î¥±äÄ¹ÁÈ¤Î¿®ÍêÅÙ¤ÏÂç¤¤¯Íî¤Á¤ë¡£¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥ïー¥Ì¤Ï¥Þ¥¤¥ëÀï¤Ï2ÁöÁ°¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2¾¡¤Ï¤È¤â¤Ë¼Ç1400m¡£¥Þ¥¤¥ë½Å¾Þ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¡¢ÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤À¡£
·ìÅýÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Éã¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¤Î»º¶ð¤Ï¡¢ºòÇ¯Êë¤ì¤Ë¥¹¥¿ー¥¢¥Ë¥¹¤¬ºå¿ÀJF¤ò¾¡¤Ã¤ÆÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ»³¼Ç¥Þ¥¤¥ë¤Î½Å¾Þ¡¦¥ªー¥×¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ú0.1.0.7¡Û¤ÈÈùÌ¯¡£2024Ç¯¥Õ¥§¥¢¥êーS2Ãå¥Þ¥¹¥¯¥ªー¥ë¥¦¥£¥ó¤¬¡¢Í£°ìÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢Á°Áö¼Ç1200m¤Î1¾¡¥¯¥é¥¹¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤ÎÎ×Àï¡£µ÷Î¥±äÄ¹¤¬Â¤«¤»¤È¤Ê¤Ã¤ÆÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥ïー¥Ì¤âÆ±¤¸Æ»Äø¤òÃ©¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
²áµî3Àï¡¢±Ô¤¤·è¤á¼ê¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥ïー¥Ì¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æº¸²ó¤ê¥³ー¥¹¤ò»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î±¦²ó¤ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÉÔ°Â¤Ï»Ä¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Åß¾ì¤ÎÎÏ¤ÎÍ×¤ëÃæ»³¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÀÚ¤ìÌ£¾¡Éé°ìÊÕÅÝ¤À¤È¡¢¸åÊý¤Î¤Þ¤Þ¸«¤»¾ì¤òºî¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¡£¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿Íµ¤¤Û¤É¤Î¿®ÍêÅÙ¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢Ì¯Ì£¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡ÖÆ¬¡×¾¡Éé¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡£