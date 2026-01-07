

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の1月5日から6日の決算発表を経て7日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<9253> スローガン 東Ｇ -5.48 1/ 6 3Q 153.98

<7611> ハイデ日高 東Ｐ -3.90 1/ 6 3Q 28.41

<7679> 薬王堂ＨＤ 東Ｐ -2.41 1/ 6 3Q 0.37

<9842> アークランズ 東Ｐ -1.01 1/ 6 3Q -27.43



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした7日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。

「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

