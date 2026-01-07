―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の1月5日から6日の決算発表を経て7日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<9253> スローガン 　　東Ｇ　　 -5.48 　　1/ 6　　　3Q　　　153.98
<7611> ハイデ日高 　　東Ｐ　　 -3.90 　　1/ 6　　　3Q　　　 28.41
<7679> 薬王堂ＨＤ 　　東Ｐ　　 -2.41 　　1/ 6　　　3Q　　　　0.37
<9842> アークランズ 　東Ｐ　　 -1.01 　　1/ 6　　　3Q　　　-27.43

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした7日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース