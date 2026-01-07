―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の1月5日から6日の決算発表を経て7日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　久光薬 <4530>
　26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比1.0％増の166億円となった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4530> 久光薬 　　　　東Ｐ 　 +37.78 　　1/ 6　　　3Q　　　　0.97
<6496> 中北製 　　　　東Ｓ 　 +13.76 　　1/ 6　　上期　　　112.14
<8233> 高島屋 　　　　東Ｐ 　 +12.62 　　1/ 6　　　3Q　　　-14.10

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした7日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース