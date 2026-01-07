ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス <3222> [東証Ｓ] が1月7日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常損益は1.9億円の黒字(前年同期は10.1億円の赤字)に浮上したが、通期計画の109億円に対する進捗率は1.8％にとどまり、5年平均の51.6％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比49.5％増の107億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常損益は1.6億円の黒字(前年同期は4.9億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-0.2％→0.1％に改善した。



株探ニュース

