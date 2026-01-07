フリーエージェント（FA）市場には依然、大物選手が残っている。その中でもカイル・タッカー外野手とボー・ビシェット内野手については、ドジャースからの関心が伝えられている。

地元メディア『ドジャース・ビート』は、タッカーかビシェットか……獲得すべきはどちらかという視点で記事を公開した。

■報酬を抑えられる可能性

『ドジャース・ビート』は先日、「ドジャースはトップクラスのFA選手2人と関連付けられているが、チームによりフィットするのはどちらか」と疑問を投げ掛け、記事を展開した。

両選手を獲得できれば言うことないが、大規模投資が必要になる以上、財政的には1人が限界。そのため、同メディアは「獲得できるならタッカーかビシェットか」という究極の二択に挑んだ。

「あらゆる視点から分析しても甲乙つけがたい」という結果になったが、記事を担当したコディ・スナベリー記者は「個人的な見解」と前置きした上で、「ビシェット獲得プランを推す」とした。

その理由としては、まず報酬。「もしビシェットと大型契約を結んだとしても、タッカーよりは安く契約できるはず」と説明。総額3億ドル（約470億円）が目安になるタッカーより、たとえ僅差であっても“割安感”は貴重と訴えた。

■内野陣の若返りに貢献

さらに、高齢化が進むドジャース内野陣にあって、27歳という若さは魅力になると主張。現在フレディ・フリーマン内野手が36歳、マックス・マンシー内野手が35歳、ムーキー・ベッツ内野手は33歳となっており、内野陣の若返りを図る意味でもビシェットに軍配を挙げた。

また、ドジャースの若手有望株は外野に集中。ライアン・ウォード、ホセ・デ・パウラ、ザイア・ホープらがひしめいており、実績十分のタッカーを獲得した場合、彼らの芽を摘む可能性があることも危惧した。

同記者は「あえて予想するなら、タッカーはブルージェイズと契約するが、ドジャースがビシェット獲得に本腰を入れるかどうか、もう少し様子を見る必要がある」とした。

タッカーかビシェットか、あるいは……ドジャースの選択に注目が集まっている。