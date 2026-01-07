フリーアナウンサーの大島由香里（41）が6日、放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。小学校2年生の愛娘の子育てで「失敗しちゃった」と思っていることを明かした。

この日のテーマは「子離れ」。ゲストは8歳を娘を持つ大島のほか、14歳の娘を持つ久保田磨希、昨年第5子が誕生した杉浦太陽、4児のママ・市井紗耶香、3児のママ・滝沢眞規子がゲスト出演した。

「やっぱり本当、生活が娘中心になって、娘のために娘のためにってやってるんで、逆に娘も“ママのために”ってなっちゃってるなって思うことがいくつかあって」と告白した。

「娘の部屋を作ったんですけど、ロフトベッドを買ったんですよ、6歳の誕生日に。“これでいよいよ1人で寝るようになるんだ”って思って。で、娘もルンルンでロフトベッドで寝て。で、次の日、“どうだった？”って娘に聞いたら“うん、楽しかった”って。“あ、良かった。ママは？”って言ったから、“ママ寂しかったよ、君がいなくて”って言ったら、凄い悲しい顔して、“ママが寂しいんだったら、じゃあ一緒に寝ようか”って言って、次の日からまた一緒に寝るようになっちゃって、ロフトベッド3年間全く使われてないっていう状態になって」と明かした。

「ママがそんな寂しいんだったら、ママのためになっちゃってる。それは本当に失敗しちゃったなと思って」と話した。