タレント伊集院光（58）が、6日深夜放送の「伊集院光＆佐久間宣行の『勝手にテレ東批評』」（火曜深夜1時30分）に出演。「久しぶりに出たいと思ったテレビ番組」を語った。

番組では、10日から3週連続で放送される同局「バカリズムの10秒ホラー」を紹介。お題10文字をホラー好き芸能人が独自に解釈、ストーリーを考案し、それを元にホラー映画監督がショートドラマを撮影する内容という。

今回ゲスト出演した狩野英孝は「スコップの先に髪の毛」の10文字を元にストーリーを考案。中根舞美アナウンサーが「うわあ〜いいテーマ」と声を上げると、伊集院は「俺久しぶりにテレビ見て、出たい番組っていうか」と同番組への出演を熱望した。

その理由について「怖い話ってエンターテインメントだから、怖い話を作るのがすごい好きで」と自身の楽しみを告白。長く深夜ラジオのパーソナリティーを務めるが「ラジオの深夜放送って、あまりに怖い話するとリスナーってガクッと減るのよ。夜1人で聞くものだから」とせっかく作った怖い話の出しどころがないことに苦笑した。

ラジオを聞く環境について「ひとりぼっちじゃん、大抵。家族で聞くもんでもないし」。また「だからそれを披露することがなくて、大体カミさんを怖がらせるだけで終わる」と語ると、「カミさんも聞きたくないっていう」とガッカリしていた。