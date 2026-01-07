浜岡原発の再稼働に向けた審査をめぐる中部電力の不正行為について、7日に開かれた原子力規制委員会では苦言が相次ぎ、再稼働への審査は「白紙」になる見通しとなりました。

7日、原子力規制委員会では、中部電力が静岡県の浜岡原発3・4号機の再稼働に向けた審査の中で地震の揺れの大きさを不適切な方法で算定し、意図的に過小に評価していた疑いがあるデータを国に報告していた不正行為について協議されました。

原子力規制委員会 杉山智之委員「どこが信用できてどこが信用できないというところが既にもう分からない。その状態で審査の継続は不可能です」

委員からは「捏造（ねつぞう）、改ざんにあたる」「心底がっかりしている」など苦言が相次ぎ、午後の会見で山中委員長は怒りをあらわにしました。

原子力規制委員会 山中伸介委員長「安全規制に対する暴挙である。今後、審査をしないということで委員会としては一致した。審査そのものをすべて見直す必要があるかと考えております」

委員長は、原子力に対する信頼を損なう大きな問題だとして、浜岡原発の再稼働に向けた審査は「白紙」となる見通しを示しました。