ÈÄÃ«Í³²Æ¡¡¡È¥Ê¥Ë¥ï¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ÇÂæÏÑËþµÊ¡ª¹ñÌ±Åª¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¹û¤ì¹þ¤ß¡Ö¤ªÅ¹¤ä¤ê¤¿¤¤¤°¤é¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÈÄÃ«Í³²Æ¡Ê50¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂæÏÑ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÈÄÃ«¤Ï¡Ö2026¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÂæÏÑ¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÇ¯»Ï¤Î¤¢¤¿¤·¤Î¿ÈÂÎ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¾®äÆÊñ¤Çºî¤é¤ì¤¿¡£¥Þ¥¸¤Ç¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤¢¡¢¤½¤ì¤«¤é¡¢Æ¦²Ö¡£¤â¤¦¡¢¤º¡¼¤Ã¤ÈÆ¦²Ö¡£Æ¦²Ö¤Î¤ªÅ¹¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡¢Âç¹¥¤¡×¤È¡¢Æ¦Æý¤Çºî¤ëÂæÏÑ¤Î¹ñÌ±Åª¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ÖÆ¦²Ö¡Ê¥È¥¦¥Õ¥¡¡Ë¡×¤òËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²°Âæ¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¥³¡¼¥È»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¡¢¡ÖÂæÏÑ¤ÏÃÎ¤ê¤¿¤¤¤¬°î¤ì¤Æ¤¿¡£¤Þ¤¿¹Ô¤¤Þ¤¹¡£É¬¤º¡×¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¼«¿È¤¬Èï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖMe¤Ï¡¢¥·¥ó¥á¤Î²ê¡¡¤À¤è¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¡£¤Î°ÕÌ£¡×¤È²òÀâ¤·¡¢¡Ö2026¡¢¿·²ê½Ð¤½¤¦¤¼¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î¥³¡¼¥È¡¢¤Û¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö½÷¿À¡×¡ÖÆ¦²Ö¤â¾®äÆÊñ¤â¤ß¤ó¤ÊÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ÎÂ¾¡¢¡ÖÆ¦²Ö¤Î¤ªÅ¹¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÀäÂÐ¿Íµ¤Å¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÆ¦²ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¤¼¤Ò¤ªÅ¹¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£