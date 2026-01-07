前ヤクルトの村上宗隆選手、前西武の今井達也投手、前巨人の岡本和真選手がMLBへ挑戦。3選手の入団会見では三者三様でファンの心をつかみました。

まずは、ヤクルトからホワイトソックスへ移籍した村上選手。「White Sox nation you guys are in my heart.(キミたちは私の心の中にいます)」と、英語でホワイトソックスファンへ挨拶をしました。さらに、“白い靴下”を掲げ、その心意気に会場は笑いと拍手で一気に歓迎ムードとなりました。

続いて、西武からアストロズへ移籍した今井投手。こちらも同じく「What’s up H-Town？ I’m Tatsuya Imai. I'm ready to chase away championship. Let’s go, Houston!(ヒューストンのみなさん、元気ですか？ 今井達也です。みなさんと優勝を目指す準備はできています。レッツゴー！)」と挨拶で英語を披露しました。また今井投手は、アストロズと同じくヒューストンを本拠地に置く、NFLのテキサンズやNBAのロケッツの試合を観戦。会場でスクリーンに映し出されると、人差し指と小指を上げ、ヒューストンの頭文字「H」をつくるポーズを決め、現地ファンの心をつかみました。

最後は、巨人からブルージェイズへ移籍した岡本選手。会見では、入団の決め手を「すごく街が良いところで、何より強く世界一になれる、そういうチームだと思います」とコメントしつつ、「それと僕の娘に30球団のロゴを見せた時に、一番最初に『これが“かわいい”』と言って選んだのが、ブルージェイズでした」と話すなど、“岡本節”全開の入団会見を行いました。