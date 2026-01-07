日本ハムは７日、２月のキャンプ詳細日程を発表した。

１軍は２月７日に紅白戦を行い、８日に初対外試合となる阪神戦（名護）を実施する。それ以外に決まっている練習試合は、１７日の中日戦（名護）と１９日の中日戦（北谷）となっている。

また紅白戦は１４日にも予定され、１１、１５日には練習試合を行う予定。キャンプ休日は５、９、１３、２０日で、２４日にキャンプを打ち上げる。