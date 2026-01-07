昨年８月末で、正社員として働いていたゲーム会社「ＳＥＧＡ」を退社した、フリーの内田敦子アナウンサー（３９）。スタイル抜群の「ショムニ」風コーデを披露した。

７日に自身のインスタグラムを更新し「あけましておめでとうございます！今年も色んなことに挑戦していきます」と新年のメッセージ。

その投稿に添えたのは、１９９８年からフジテレビ系で放送された人気ドラマ「ショムニ」を彷彿（ほうふつ）とさせるＯＬコーデ。膝上１５センチはありそうな超ミニスカから美脚を見せ、脚立を抱えてポーズを取った。

フォロワーは「ショムニ？」「完全にショムニの世界ですね」「昔のドラマ思い出します」「シゴデキ感すごい！」「カワイイです」「いいねぇ〜」「めっちゃ似合ってるじゃないですか」「美人すぎ」「美貌（ぼう）！！美脚！！」と絶賛した。

内田アナは２００９年４月に東日本放送に入社。１２年３月に退社し、その後フリーアナウンサーとして活動。同年１０月から日本テレビ系「Ｏｈａ！４ ＮＥＷＳ ＬＩＶＥ」のキャスターを務め、カルチャーコーナーなどを担当。約１０年間出演し、２２年９月に同番組を卒業した。

大のゲーム好きとして知られ、自身のユーチューブチャンネルではゲーム実況を披露。２０年９月にはｅスポーツの大会にも出場した。３６歳だった２３年７月１日付で「ＳＥＧＡ」に転職して正社員に。２４年４月には武蔵野美術大学の通信教育課程に入学したことを報告。「三年次編入」で入学したことを明かし「学芸員課程も履修する予定のため、最短の２年での卒業は難しそう…何年で卒業できるのか未知数すぎる」と伝えている。

２５年８月末でＳＥＧＡを退職。「邪推を招かないよう、念のためにお伝えさせていただきますと“円満退社”です」と強調し、今後については「これまでフリーアナウンサーと会社員のダブルワークで活動してきましたが、今後は以前同様、セントフォース所属のフリーアナウンサーとして活動を続けてまいります」と記した。「退職を決めた理由」も明かし「ダブルワークに配信活動も重なり、丸一日休む日がほとんどない状況が続く中、全力で走ってきました。自分で選び取った働き方ではありましたが、その結果、生活に見えない歪みが生じていると感じたためです。一時は家族の健康不安も重なり、精神的にきつい時期もありました」と説明している。