¡¡º¸¸ªÄË¤ÇÀè¾ì½êÀé½©³Ú¤òµÙ¾ì¤·¤¿ÂçÁêËÐ¤Î²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤¬7Æü¡¢½é¾ì½ê¡Ê11Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤Îº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¤Ø¤Î½Ð·Î¸Å¸å¤Ë¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüÍËÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¶×ºù¤È17ÈÖÏ¢Â³¤Ç¼è¤Ã¤Æ7¾¡10ÇÔ¡£½øÈ×¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤«¤é²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢º¸¤Î»È¤¤Êý¤âÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£ÆÀ°Õ¤Îº¸¤ª¤Ã¤Ä¤±¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤íº¹¤·¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ÎµÕ½±¤Ê¤É¤ÇºÇ¸å¤Ï5Ï¢¾¡¤ÈÈÔ²ó¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èº£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡ÁêËÐ¤ò¼è¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê·Î¸Å¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ç½ªÎ»¤·¡¢8Æü°Ê¹ß¤ÏµÙÍÜ¤ä´ðÁÃ±¿Æ°¤Ë½¼¤Æ¤ë¹Í¤¨¤À¡£