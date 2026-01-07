¹ñÊ¬¥°¥ë¡¼¥× ¿©¤Î²ÁÃÍ½Û´Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼ ¡Á¤è¤êÃÏ°è¤Ø¡¢¤µ¤é¤ËÀ¤³¦¤Ø¡Á Âè12¼¡Ä¹´ü·Ð±Ä·×²è
¡¡¹ñÊ¬¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¤ÏÂè12¼¡Ä¹´ü·Ð±Ä·×²è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¡Ö¿©¤Î²ÁÃÍ½Û´Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡Á¤è¤êÃÏ°è¤Ø¡¢¤µ¤é¤ËÀ¤³¦¤Ø¡Á¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥Ò¥È¡×¤ÎÎÏ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¤è¤ë³×¿·ÎÏ¤òÍ»¹ç¤·¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿©¤Î²ÁÃÍ¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀ¤³¦¤Ø¤ÎÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£5Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç³µÍ×¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÊ¬¥°¥ë¡¼¥×¤¬300Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡Ê¡áInput¡Ë¡¢ÀïÎ¬¹ü»Ò¡¦²ÁÃÍÏ¢º¿»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤Î¼Â¹Ô¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ê¡áActivity¡Ë¡¢¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤È·ÐºÑ²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ê¡áOutcome¡Ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î´ðÈ×¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ë¤·¡¢¼¡¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¡ÖInput¡×¤È¤¹¤ë¡Ö²ÁÃÍÁÏÂ¤¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢Âè12¼¡Ä¹·×¤Ç¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·Ð¸³¤äÃÎ¼±¡¢¸½¾ì¤Çµ¯¤³¤ëÍÍ¡¹¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¿©¤Î²ÁÃÍ½Û´Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢½ÓÉÒ¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢¸ÜµÒ¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¡¢¿·¤·¤¤¿©¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¹½ÃÛ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£
¡¡ÀïÎ¬¹ü»Ò¤Ç¤Ï¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤È¡Ö¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦¡×¤òÃì¤Ë¡¢¶È³¦¿ï°ì¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¸Ø¤ë¹ñÊ¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢¡ÖÂç¼ê¾¦Î®¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¡×¡ÖÃæ·ø¡¦Ãæ¾®¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë¡×¡Ö¤µ¤é¤Ë³¤³°¤Ë¼´Â¤ò¿¤Ð¤¹¡×¤³¤È¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌäÂê¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¡¦¿Í¸ý¸º¾¯¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÊA¡Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Õ¡¼¥É¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢¡ÊB-µ¡ËÀ¸³è¼Ô¤Ø¤Î²ÁÃÍ¤Å¤¯¤ê¡¢¡ÊB-¶¡Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡¢¡ÊC¡ËÀÁÉé¿Í¹ñÊ¬¡¢¡ÊD¡Ë¿©¤Î²ÁÃÍ½Û´Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¡ÊE¡Ë³Æ»ö¶È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÅê»ñ»ö¶È¡½¡½¤È6¤Ä¤ÎÌ¤Íè»ö¶È¤òÎ©°Æ¤·¤¿¡£
A¤Ç¤Ï¡¢Ê£Íø¤Î²ÁÃÍÏ¢º¿¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤òÆüËÜ¡¦Ãæ¹ñ¡¦¥¢¥»¥¢¥ó¤Ç¹½ÃÛ¡£ÆüËÜ¤ÎÃÏ°è»ºÉÊ¤Î³¤³°³ÈÈÎ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸»º¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
B¤Ï¡¢¹ñÆâ¡¦ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¿©¤Î»ýÂ³À¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¹ñÊ¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¸³è¼Ô¤Ø¤Î²ÁÃÍ¤Å¤¯¤ê¤È¡¢¿©ÉÊÎ®ÄÌ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤¹·ÐºÑ·÷¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
C¤Ï¡¢¾®Çä¤è¤ê¤â¾®ÇäÎÏ¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤è¤ê¤â¥á¡¼¥«¡¼ÎÏ¤ò»ý¤Ä³Ð¸ç¤Ç¡¢½¾Íè¤Î²·µ¡Ç½¤òÄ¶¤¨¤¿²ÁÃÍÄó¶¡¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
D¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡Ö¿©¤Î²ÁÃÍ½Û´Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢AI¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬²½¤È¿Í´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¦ÁÏ³èÆ°¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿²ÁÃÍ½Û´Ä¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
E¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥·¥Ê¥¸¡¼¤ÎÁÏ½Ð¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¡¦¥×¥í¥»¥¹¤ò¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç³ÎÎ©¤¹¤ë¡£
¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤Ç¤Ï¡¢SDGs¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Î9¤Ä¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¥Æ¡¼¥ÞÊÌ¤ËºÆÄêµÁ¤·¤¿¡£