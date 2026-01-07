マギー、“フル入れ替え”したこだわりあふれる食器を披露「素敵な感覚です」「食器可愛いし、テーブルも素敵」
モデルのマギー（33）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。“フル入れ替え”したという食器を披露した。
【写真】「食器可愛いし、テーブルも素敵」“フル入れ替え”した食器を披露したマギー
「New collection」とつづり、新調した食器を動画と写真で公開。赤い模様が施された華やかな食器や真っ白でシンプルなお皿など、こだわりあふれる品々を披露しており、「食器のフル入れ替えは10年以上してなかったので心機一転してみました！」と全て入れ替えたことを明かした。
「本当のお気に入りだけに囲まれるってこんなに心地よくて、自分のことを大切にしてる気持ちになるんだ..と実感しています」と心境を明かし、「とくに20代で好きだったものは、いま33歳見慣れていただけでそこまで好きじゃないかも？っていうのが見えてきて。この感覚は何事に置いても大事にしたいなあと思ってます」と感慨を込めた。
この投稿には、「いいですね」「素敵な感覚です」「食器可愛いし、テーブルも素敵だね」などのコメントが寄せられている。
