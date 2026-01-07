オズワルドの伊藤俊介が５日、ＴＢＳ系「今夜は５人で占います」に出演。蛙亭・イワクラと破局後、再び芸人と同居していることを明かしたが、その同居芸人が「運をとっていった」と鑑定され、納得した。

２５年はＭ−１も早々に敗退、イワクラとも破局するなど、散々だった伊藤。だが鑑定によると、今年は仕事が多忙になり、本当に運勢が良くなる２７年に向けて足場を固めるべきと言われ嬉しそうな表情を浮かべた。

さらに鑑定士のＬｏｖｅ Ｍｅ Ｄｏは、伊藤の家の方角を鑑定。間取りが紹介されたが、１ＬＤＫの間取りでそこに伊藤、バッテリィズ・エース、なかおきアンシコースケーの３人で同居していると説明された。

北西に玄関があり、「北西は仕事運。玄関が北西で、仕事運気がやたら入る。そこへエースが来た。エースが取っていった、運を」と言われ、伊藤は「まさしくそうじゃん！」と目を見開き、相方の畠中も「（バッテリィズは）ＣＭすごいもんね」と納得だ。

今年から幸運期に入ることから、「運気的には１２年に１度の幸運期。そこまでに清算しないといけない」とも助言された。

鑑定士の水晶玉子氏は、伊藤は「天中殺が終わった」と言い、伊藤は「天中殺、終わったの？言ってよ！」と驚き「スッキリした。俺は何も悪くない！全部天中殺のせい！」と自分に言い聞かせていた。

伊藤は、以前もイワクラ、ママタルト・大鶴肥満ら、芸人とシェアハウスで同居していた過去を持つ。