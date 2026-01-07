6人組アイドル、3月をもって解散発表 突然の報告に「心よりお詫び」 メンバーの意志を尊重
6人組アイドル・my fav（マイファブ）が6日、公式サイトを更新。3月をもって解散することを伝えた。
【Xより】「活動について報告」した6人組アイドル
「この度 my fav は、2026年3月をもって活動を終了し、グループを解散することとなりました。突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と発表。
「本件は、メンバーおよび運営で話し合いを重ねた結果、メンバー各々が思い描く将来や、次のステージへ進みたいという意志を尊重し、このタイミングで活動に区切りをつけるという結論に至りました。メンバーそれぞれの想いにつきましては、あらためてお伝えいたします」と解散の理由を説明した。
また「諸般の都合により、予定しておりましたツアーは東名阪広島から東名阪に変更となります」とした。
ファンに対して「これまで my fav の活動を支えてくださったすべての皆様に、心より感謝申し上げます。皆様からの温かい応援は、常にグループの支えとなり、活動を続ける大きな力となっていました。今後とも、メンバー一人ひとりへの変わらぬご声援をいただけましたら幸いです」と感謝。
関係者に向けて「これまで my fav の活動に携わってくださったすべての関係者の皆様に、深く御礼申し上げます。多大なるご理解とご協力を賜りましたこと、心より感謝いたします」とコメントした。
同グループは、川又あん奈（23）、黒瀬梨花（20）、園田一花（18）、田中美帆（23）、西村瑠香（24）、古松華（18）からなるアイドルグループ。24年6月に「my fav（マイファブ）」へと改名、新メンバーを加え、6人組の新体制としてスタートした。
