『her／世界でひとつの彼女』9日から1週間限定リバイバル上映 “彼女”のデバイス型カードをプレゼント
映画レビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」によるリバイバル上映プロジェクトとして、映画『her／世界でひとつの彼女』（2014年）が、今週9日より1週間限定で全国上映される。入場者プレゼントとして“彼女”のデバイス型カードの配布が決定した。
【動画】『her／世界でひとつの彼女』予告編
来場者に配布されるのは、劇中に登場するAI（人工知能）の“彼女”サマンサが宿るデバイスをモチーフにしたカード。サマンサとの出会いのシーンを再現し、液晶部分には「Hello I’m Samantha」の文字があしらわれている。先着・数量限定で、なくなり次第終了。1人1回の鑑賞につき1点の配布となり、非売品のため転売は禁止されている。配布状況は劇場ごとに異なる。
本作は、鬼才スパイク・ジョーンズが監督・脚本を手がけた、AI型OSとの恋を描くラブストーリー。近未来のロサンゼルスを舞台に、孤独を抱える主人公セオドアをホアキン・フェニックスが演じ、彼が恋に落ちる人工知能サマンサの声をスカーレット・ヨハンソンが担当した。
「第86回アカデミー賞」では脚本賞を受賞。作品賞を含む全5部門にノミネートされるなど高い評価を獲得した。AIが日常に深く浸透した現代だからこそ、改めて観る意義のある作品として再注目されている。
なお今回の上映は、Podcast番組「映画のレシピ」とのコラボレーション企画でもあり、番組内では『her／世界でひとつの彼女』をテーマにした特集回が配信中。作品を多角的に味わえる機会となっている。
時代を先取りしていた名作を、劇場のスクリーンで体験できる貴重な1週間。サマンサとの再会を、ぜひ映画館で味わってほしい。
■『her／世界でひとつの彼女』公開劇場
［北海道］札幌シネマフロンティア
［宮城］MOVIX仙台
［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ
［福島］イオンシネマ福島
［茨城］MOVIXつくば、イオンシネマ守谷
［栃木］MOVIX宇都宮、109シネマズ佐野
［群馬］イオンシネマ高崎
［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ浦和美園、イオンシネマ春日部
［千葉］ユナイテッド・シネマ幕張、イオンシネマ市川妙典、キネマ旬報シアター（1月10日〜）
［東京］新宿ピカデリー、シネ・リーブル池袋、MOVIX亀有、イオンシネマ シアタス調布、イオンシネマ日の出、Stranger、キネカ大森、目黒シネマ（1月11日〜1月17日）
［神奈川］ムービル、109シネマズ川崎、イオンシネマみなとみらい、MOVIX橋本、シネコヤ
［新潟］イオンシネマ新潟西
［石川］イオンシネマ金沢フォーラス
［長野］イオンシネマ松本
［静岡］静岡シネ・ギャラリー
［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、イオンシネマ名古屋茶屋、ミッドランドシネマ名古屋空港、ユナイテッド・シネマ豊橋18、イオンシネマ常滑
［三重］イオンシネマ東員
［京都］MOVIX京都、イオンシネマ京都桂川
［大阪］なんばパークスシネマ、イオンシネマ シアタス心斎橋
［兵庫］kino cinema神戸国際、塚口サンサン劇場
［岡山］イオンシネマ岡山
［広島］イオンシネマ広島、サロンシネマ
［香川］イオンシネマ高松東
［福岡］ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、ローソン・ユナイテッドシネマ小倉
［熊本］熊本ピカデリー
［鹿児島］ガーデンズシネマ（1月23日〜1月30日）
※上映劇場が変更となる場合があり
※チケット販売は、各劇場にて
※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスは利用不可）
※プレミアムシート等により料金が異なる場合あり
