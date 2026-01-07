¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡¢È¾¿ô¡Ö±Æ¶Á¤Ê¤·¡×¡¡¥¢¥¸¥¢¤ÎÆü·ÏÃóºß°÷¡¢ÂÇ·â¸ÂÄêÅª
¡¡¶¦Æ±ÄÌ¿®¥°¥ë¡¼¥×¤ÎNNA¤Ë¤è¤ë¥¢¥¸¥¢¤ÎÆü·Ï´ë¶ÈÃóºß°÷¤é¤Ø¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢¶ÐÌ³¤¹¤ë¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î»ö¶È¤ËÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë²óÅú¤¬¤Û¤ÜÈ¾¿ô¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£´û¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î²óÅú¤Î2ÇÜ¤òÄ¶¤¨¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î·ÐºÑÂÇ·â¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤ÏºòÇ¯12·î¡¢Ãæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É15¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎÃóºß°÷¤é¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢589¿Í¤¬Åú¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÆÀ¯¸¢¤¬ºòÇ¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿Áê¸ß´ØÀÇ¤Ê¤É°ìÏ¢¤Î¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤Î¸½ÃÏ»ö¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½¾õ¤Ç¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤Ï49.1¡ó¡£°ìÊý¡Ö´û¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï21.1¡ó¤À¤Ã¤¿¡£