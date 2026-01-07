IMP.の基俊介が出演するRKB毎日放送「タダイマ！」の人気企画「IMP.基くんとバズーさんの福岡旅」が放送された。今回の舞台は、福岡市東区の志賀島。船で島へ向かった基は「水しぶきがばっしゃ、ばっしゃとアトラクションみたいでした」と船旅の迫力に興奮した様子を見せた。

歴史と自然あふれる志賀島のシンボルである志賀海神社へ。江戸時代に奉納されたとされる重さ約130キロの「力石」（市指定有形民俗文化財）が境内に無造作に置かれており「今までいろんな文化財を見てきましたけど、こんなに雑な文化財ないです」と冗談交じりにそのユニークさを表現。さらに「出世飛び魚釣りみくじ」を発見。出世飛び魚を見事に釣り上げ「中吉」が出ると、バズーさんから「基くんらしい」と言われ「どういうこと？」と不満顔だったが「大吉じゃないところが伸びしろがあるってこと」とのフォローに納得していた。

そして、ハイライトは有名スポーツ選手もお忍びで訪れるという「ちゃんぽんシャワー」でのグルメレポート。伝説のメニューという「スタミナ皿うどん」を前にすると「ちゃんぽんじゃないの？」と苦笑いしながら、その豪快な見た目に圧倒された。実食後のコメントはまさに絶賛の嵐。「やっばい美味しいです、これ。味付け最高！」「涙出てくる。それぐらい美味しい」と感激した。

元々は福岡市東区で30年以上愛され、今は閉店した「やまちゃんラーメン」の味を受け継いだメニュー。ファンキーな見た目のオーナーが、実は二代目として当時の味をそのままに復活させていることを知り「初見、チャラいなと思ってましたけど、めちゃくちゃしっかりされてるじゃないですか」と、その実直さに感銘を受けた。

さらに、手作りラー油で味変を試みると「めっちゃ辛いです。でもめっちゃうまい」と辛さの中にも変わらない美味しさを発見。そして最後に「東京でも食べたいこれ」と熱望。福岡グルメの虜になっていた。