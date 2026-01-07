フィーゴ氏が人混みにまじり明治神宮に初詣!? ごった返す南神門や東京の夜景、富士山、寿司などのフォト公開 「Amazing time in japan」と日本堪能
サッカー・元ポルトガル代表のルイス・フィーゴ氏が6日、自身のSNSを更新し、日本を満喫した様子を投稿しました。
フィーゴ氏は、現役時代スペインの強豪・レアル マドリードやポルトガル代表として活躍したサッカー界のレジェンド。バロンドール賞やFIFA年間最優秀選手賞など、個人賞も数多く獲得しました。
そんなフィーゴ氏が今回、自身のインスタグラムを更新。「Amazing time in japan」とつづり、富士山や寺院、スカイツリーが写った東京の夜景など、日本の風景を写したフォトを公開しました。なかでも注目は明治神宮の南神門の写真。多くの初詣客にまじり訪れたことがうかがえます。
また寿司やぎっしり詰まったウニの並びなど、日本の食も堪能したようで、今回の訪問で写したと思われる合計15枚の写真を投稿しました。日本を訪れた目的は明かされていませんが、世界的スターが日本を満喫した様子には、元日本代表の本田圭佑選手も「いいね」をしています。