サッカー・元ポルトガル代表のルイス・フィーゴ氏が6日、自身のSNSを更新し、日本を満喫した様子を投稿しました。

フィーゴ氏は、現役時代スペインの強豪・レアル マドリードやポルトガル代表として活躍したサッカー界のレジェンド。バロンドール賞やFIFA年間最優秀選手賞など、個人賞も数多く獲得しました。

そんなフィーゴ氏が今回、自身のインスタグラムを更新。「Amazing time in japan」とつづり、富士山や寺院、スカイツリーが写った東京の夜景など、日本の風景を写したフォトを公開しました。なかでも注目は明治神宮の南神門の写真。多くの初詣客にまじり訪れたことがうかがえます。

また寿司やぎっしり詰まったウニの並びなど、日本の食も堪能したようで、今回の訪問で写したと思われる合計15枚の写真を投稿しました。

日本を訪れた目的は明かされていませんが、世界的スターが日本を満喫した様子には、元日本代表の本田圭佑選手も「いいね」をしています。