女優の久保田磨希（52）が6日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。

この日のテーマは「子離れ」。ゲストは14歳の娘を持つ久保田のほか、昨年第5子が誕生した杉浦太陽、4児のママ・市井紗耶香、3児のママ・滝沢眞規子、8歳の娘を持つ大島由香里がゲスト出演した。

子離れできなくて失敗したことを聞かれた久保田は「いやもう本当に、壮大な失敗をしたなと思ってるんですけど」と告白。「娘が5歳の時から5年生まで6年間レスリングをやってたんですよ。で、小学校に入る時に家を改装して、部屋をマットにして、雲梯つけて、腕だけで登れるロープつけたりして、で、いろいろそろえて。で、私もレスリングできるように（やった）」と明かすと、MCの上田晋也も「マジで？」と驚がく。

久保田は「マジで、マジで」とさらり。「でも“やってほしい”“張ってほしい”って（思って）、“ロープ何本登った？”とかってやってたんで、たぶんプレッシャーだったと思うんですけど、小学校5年生の時に心折れちゃって“もう無理、もう無理”って言ってやめられたから、“あーこれは私がプレッシャーかけすぎた”って思って。夫はその時に気づいて、夫はそこで子離れできたんですよ。でも私はやっぱりまだできなくて、今、砲丸投げやってるんですけど、こっそり自分もYouTube見てフォームを練習してる」と話した。