¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»þÅì¤¡¤ß¡Ê38¡Ë¤¬¡¢6ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season5¡Ù¤Î#1¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ë¸ýÀâ¤«¤ì¤¿²áµî¤ò¼ÂÌ¾¤ÇÌÀ¤«¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾×·âÅª¤Ê¼ò¤Î¼ºÇÔÃÌ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÀ¸¡¹¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦²°ÉßÍµÀ¯¤¬¡Ö½÷À¥¿¥ì¥ó¥È»Ë¾å°ìÈÖµ¤»ý¤Á°¤¤ÏÃ¡×¤È¥É¥ó°ú¤¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï»þÅì¤Î¤Û¤«¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î±Ý¸¶°ÍÆá¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»þÅì¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢»É·ãÅª¤Ê¿åÃå¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¡£¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤Ï¡Ö¤â¤¦´ã¶À¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢Åèº´ÏÂÌé¤â¡Ö¶»¤Î¤È¤³¤í¤¬´ã¶À¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¸åÈ¾¤Ç¤Ï¼ò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃÂê¤Ë¡£»þÅì¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤Û¤Ü¤Û¤Ü°û¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö°û¤à¤È·è¤á¤¿¤é¤È¤³¤È¤ó°û¤ß¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢·ë¹½°û¤á¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤Ç¤è¤¯°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÀÎ¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈNON STYLE¡¦°æ¾å¤µ¤ó¤È¤«¤Ï¤è¤¯°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¼ÂÌ¾¤òµó¤²¡¢MC¤«¤é¡Ö¸ýÀâ¤«¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¡©¡×¤ÈÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤¡¡Ä¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¥Ù¥¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö°æ¾å¤µ¤ó¤¬¸ýÀâ¤¯¤³¤È¥Ù¥¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»þÅì¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÅà¤ê¤Ä¤«¤»¤ë¼ò¤Î¼ºÇÔÃÌ¤âÈäÏª¡£¡Ö¤ª¼ò¤È²´éÚ¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥Ù¥í¥Ù¥í¤Çµ¢¤Ã¤¿µ²±¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ«µ¯¤¤¿¤é¥Ù¥Ã¥È¤¬²¼¤Î¤â¤Î¤À¤é¤±¡×¡Ö³¤¤ÎÆ÷¤¤¤Çµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾×·â¤ÎÅ¿Ëö¤ò¸ì¤ë¤È¡¢²°Éß¤Ï»×¤ï¤º¡Ö½÷À¥¿¥ì¥ó¥È»Ë¾å°ìÈÖµ¤»ý¤Á°¤¤ÏÃ¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
