ETF売買動向＝7日大引け、全銘柄の合計売買代金3069億円 ETF売買動向＝7日大引け、全銘柄の合計売買代金3069億円

7日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比13.5％減の3069億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同18.7％減の1994億円だった。



個別では上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ <1586> 、ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ <1557> 、グローバルＸ ＵＳ テック・配当貴族 ＥＴＦ <283A> 、ＭＡＸＩＳ高配当日本株アクティブ上場投信 <2085> 、ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 （為替ヘッジあり） <2242> など86銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＯｎｅ ＥＴＦ ＦＴＳＥ・サウジアラビア <295A> が3.26％高と大幅な上昇。



一方、ｉシェアーズ ＭＳＣＩ 日本株最小分散 ＥＴＦ <1477> は4.95％安、ＮＺＡＭ カーボン・エフィシェント指数 <2567> は4.48％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ Ｅｘ <1585> は3.52％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は3.47％安、ＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> は3.26％安と大幅に下落した。



日経平均株価が556円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1333億2000万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金は1357億4100万円で、やや下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が143億4000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が117億7700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が113億8200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が106億1300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が76億8600万円の売買代金となった。



