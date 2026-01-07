　7日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比13.5％減の3069億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同18.7％減の1994億円だった。

　個別では上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ <1586> 、ＳＰＤＲ　Ｓ＆Ｐ５００　ＥＴＦ <1557> 、グローバルＸ　ＵＳ　テック・配当貴族　ＥＴＦ <283A> 、ＭＡＸＩＳ高配当日本株アクティブ上場投信 <2085> 、ＭＡＸＩＳ　ＮＹダウ上場投信　（為替ヘッジあり） <2242> など86銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ｉシェアーズ・コア　日本国債　ＥＴＦ <2561> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＮＥＸＴ　ＮＹ　ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＯｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア <295A> が3.26％高と大幅な上昇。

　一方、ｉシェアーズ　ＭＳＣＩ　日本株最小分散　ＥＴＦ <1477> は4.95％安、ＮＺＡＭ　カーボン・エフィシェント指数 <2567> は4.48％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ <1585> は3.52％安、ＮＥＸＴ　原油ブル <2038> は3.47％安、ＮＥＸＴ　エネルギー資源 <1618> は3.26％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が556円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1333億2000万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金は1357億4100万円で、やや下回った。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が143億4000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が117億7700万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が113億8200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が106億1300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が76億8600万円の売買代金となった。

株探ニュース