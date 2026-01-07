第105回全国高校ラグビー大会決勝で、京都成章を破って3大会連続6度目の優勝を果たし喜ぶ桐蔭学園フィフティーン＝7日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場

第105回全国高校ラグビー大会最終日は7日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で決勝が行われ、桐蔭学園（神奈川第1）が京都成章を36―15で下し、3大会連続6度目の優勝を果たした。3連覇は2009〜11年度の東福岡以来6校目。

5大会ぶり2度目の決勝進出となった京都成章は初の頂点に届かなかった。

前半は5―5で終え、後半は桐蔭学園が攻勢に出て4トライを奪った。