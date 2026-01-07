ニューストップ > スポーツニュース > 桐蔭学園3連覇、6度目V 全国高校ラグビー最終日 桐蔭学園3連覇、6度目V 全国高校ラグビー最終日 桐蔭学園3連覇、6度目V 全国高校ラグビー最終日 2026年1月7日 16時2分 共同通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ 第105回全国高校ラグビー大会決勝で、京都成章を破って3大会連続6度目の優勝を果たし喜ぶ桐蔭学園フィフティーン＝7日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場 第105回全国高校ラグビー大会最終日は7日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で決勝が行われ、桐蔭学園（神奈川第1）が京都成章を36―15で下し、3大会連続6度目の優勝を果たした。3連覇は2009〜11年度の東福岡以来6校目。 5大会ぶり2度目の決勝進出となった京都成章は初の頂点に届かなかった。 前半は5―5で終え、後半は桐蔭学園が攻勢に出て4トライを奪った。京都成章―桐蔭学園 前半、トライを決める桐蔭学園・曽我＝花園 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 昨季J1王者の鹿島が始動 鬼木監督「突き進む」 全国中学校駅伝 兵庫勢は男子・稲美北6位、女子・星陵台は14位 【ニューイヤー駅伝】GMOインターネットGが大会新記録で初優勝