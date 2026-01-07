香取慎吾×山本耕史が2人だけのライブ＆トークショーに挑戦！ 『ふたりフェス』放送決定
香取慎吾と山本耕史が出演するスペシャル番組『ふたりフェス〜香取慎吾×山本耕史』（NHK BS）が、1月17日21時より放送されることが決定した。
【写真】大河『新選組！』“近藤勇”香取慎吾を支えた隊士キャスト、今見ると豪華すぎる
エンターテインメントの世界で活躍するアーティスト2人が、一夜限りの共演を繰り広げる特集番組『2人フェス』。今回は香取慎吾と山本耕史が登場する。
2004年放送の大河ドラマ『新選組！』出演以来、舞台やドラマでの共演に加え、プライベートでも親交が続いているという彼らが、初めて“2人だけのライブ＆トークショー”に挑戦。MCやゲストのいないスタジオで、この番組だけのスペシャルユニットが結成されたかのように歌い、語り合う姿から、お互いの思いがけない素顔が見えてくる。
トークコーナーでは、2人が初めてのぞんだロケ地でのエピソードや、活動の原点となった当時の思い出を披露。また音楽コラボでは、香取も観劇したという山本の代表的なミュージカル出演作品のナンバーをデュエットし、山本は香取がノリノリでシャウトする曲にギターで参加するなど、2人の関係性そのままに想像もつかない展開でサプライズを届ける。
香取は「2人でいろいろ『ああしよう、こうしよう』と話しながら考えさせてもらった今回のステージ、楽しかった！ 山本さんがふとつぶやいた美術セットのプランも実現していますので、お見逃しなく！」とコメント。
山本は「こういう感じで2人だけでやるステージは初めて！ でも香取さんとだからすごく楽しんでできました。お互いいろいろとアイデアを出し合ったので、ぜひご覧ください！」と語った。
『ふたりフェス〜香取慎吾×山本耕史』は、NHK BSにて1月17日21時放送。BSP4Kにて2月15日18時45分放送。
